Apresentado pelo Fluminense, Otávio se coloca à disposição para estreia e mostra ambição: ‘Marcar meu nome’

Otávio foi apresentado pelo Fluminense e já se colocou à disposição para estrear contra o Bangu. O time entra em campo neste domingo (23), pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. O voltante também mostrou ambição por vestir a camisa tricolor.

- Já chego pronto, preparado para poder ajudar o clube da melhor maneira possível. Joguei no Maracanã muitas vezes como visitante, agora vai ser como mandante. Estou muito feliz, ansioso, preparado e à disposição do técnico Mano Menezes, e da comissão técnica, para poder ajudar o clube, ajudar os companheiros. Seja para iniciar ou para estar entre os atletas disponíveis para poder ajudar o clube e conquistar o primeiro objetivo, que é se classificar para a próxima fase da competição - disse Otávio.

O novo volante do Fluminense exaltou o projeto do clube. Ao ser questionado sobre os motivos por ter deixado o Atlético-MG, Otávio contou que pretende ficar muito tempo no Tricolor.

- O Fluminense é um dos maiores clubes do Brasil. Então o peso da camisa do Fluminense é muito grande, eu fiquei muito feliz quando eu recebi a informação que o Fluminense estava interessado na minha contratação, isso é muito importante para minha carreira - contou o volante do Fluminense.