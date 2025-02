Mano Menezes esclarece sequência do Fluminense no mercado

Na quarta-feira (19), o Fluminense anunciou as contratações do volante Otávio e do centroavante Everaldo. No entanto, o Tricolor segue atento ao mercado, principalmente por conta da indefinição em relação a continuidade de Paulo Henrique Ganso.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Afastado desde o dia 18 de janeiro por conta de uma miocardite, o camisa 10 realizará novos exames na próxima semana. Com os resultados, o atleta saberá se poderá retornar aos treinos ou se precisará ficar mais tempo longe dos gramados.

Em meio a essa incerteza, Mano Menezes foi questionado sobre a busca por um meia na janela de transferências. O treinador não descartou uma nova chegada, mas afirmou que o momento demanda cautela.

continua após a publicidade

- A gente trabalha sempre. Não é fácil para completar elenco, trazer jogadores. O Fluminense tem um nível alto e o nível alto custa caríssimo no mercado. Então, temos que ter critério, tentar achar jogador por característica, que é mais importante do que o nível do momento. Muitos jogadores chegaram no Fluminense em uma condição de serem construídos, de não serem tão conhecidos e hoje estão aí. O caminho que estamos escolhendo é por características para somar com quem está no elenco - disse o treinador do Fluminense em coletiva após a vitória sobre o Nova Iguaçu.

Além da ausência de Ganso, o Fluminense não conta com Renato Augusto pelos próximos meses após o meia ter passado por uma cirurgia por conta de uma luxação no ombro esquerdo. O atleta se lesionou em duelo contra o Madureira, pelo Campeonato Carioca.

continua após a publicidade

Sem Ganso e Renato Augusto, Mano Menezes vem utilizado Jhon Arias como armador do Fluminense. O colombiano é o maior garçom do estadual com três assistências e vem dando uma resposta em campo para o Tricolor, o que faz com que uma nova chegada pareça improvável na janela de início de ano.