Fluminense anuncia contratação de volante Otávio

O Fluminense anunciou a contratação do volante Otávio, que assinou vínculo com o Tricolor até dezembro de 2027. Nesta quarta-feira (19), o atleta esteve no CT Carlos Castilho, onde realizou exames médicos.

O Tricolor buscava a contratação de um nome para a posição após a desistência de Gustavo Cuellar, que assinou com o Grêmio. Otávio pertencia ao Atlético-MG, mas não estava sendo bem aproveitado no início do ano por Cuca.

No Fluminense, Otávio chega para brigar por posição, uma vez que o elenco do Mano Menezes conta com Hércules, Martinelli e Bernal. O clube também conta com o jovem Wallace Davi, de 17 anos, que participou dos primeiros jogos do Campeonato Carioca.

Após a chegada de Otávio, o Fluminense aguarda o atacante Everaldo, que está fechado com o clube carioca. O veterano de 33 anos chegará para disputar posição com Germán Cano e Lelê após as saídas de John Kennedy e Kauã Elias.

Reforço do Fluminense, Otávio disputa bola com Igor Vinicius, pelo Brasileirão 2024 (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Passagem de Otávio pelo Atlético-MG

Otávio chegou ao Galo em fevereiro de 2022 por empréstimo do Bordeaux-FRA e foi contratado em definitivo em julho daquele ano. A temporada em que mais atuou foi a de 2024, com 50 jogos – sendo 42 como titular. Pelo Atlético-MG, o volante disputou 140 jogos e participou da conquista de três Campeonatos Mineiros (2022, 2023 e 2024) e da Supercopa do Brasil (2022).

Com a chegada de Cuca, no início deste ano, Otávio perdeu espaço na equipe e vinha sendo usado apenas no segundo tempo. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Tombense, sábado (15), pela semifinal do Campeonato Mineiro, o técnico do Atlético-MG falou sobre a saída do jogador.

- O Otávio está indo para o Fluminense, outro grande clube, com grande treinador, grande presidente… Está indo por um contrato de quatro anos (na verdade, são três anos). Ele está com 31 anos, a aqui no Galo não tinha essa possibilidade. Para haver a renovação, vieram jogadores mais jovens, o Patrick é um exemplo disso. As coisas fluíram melhor para o Otávio, que vai ter uma segurança muito maior em termos profissionais, financeiros e familiar.

Novidade no Fluminense

Além da chegada de Otávio, o ponta Joaquín Lavega também é uma novidade na semana após disputar o Sul-Americano Sub-20 com o Uruguai. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (19) e treinará com o elenco a partir de quinta-feira (20).