Fluminense anuncia contratação de Everaldo, ex-Bahia

O Fluminense anunciou a contratação do atacante Everaldo, ex-Bahia, que assinou contrato até dezembro de 2026. O centroavante esteve no CT Carlos Castilho para a realização de exames médicos, nesta quarta-feira (26).

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O Tricolor buscava um nome para a posição no mercado após o empréstimo de John Kennedy para o Pachuca e a venda de Kauã Elias para o Shakhtar Donetsk. Após não ter sucesso na contratação de Rony, o Fluminense se acertou com Everaldo.

- Estou muito feliz. Chegar em um clube como o Fluminense é um grande feito na minha carreira e estou bastante motivado para esse novo desafio. Falar do Fluminense é fácil, pois trata-se de um clube muito grande, que vai disputar campeonatos importantes esse ano. Fico feliz de fazer parte desse projeto. Vou dar o meu melhor para honrar essa camisa. Eu tinha recebido algumas propostas de clubes do Brasil e do exterior, mas nada tenha mexido comigo. Mas quando chegou o Fluminense eu tive a certeza de que era o momento de buscar um novo desafio. Não pensei duas vezes - disse Everaldo em sua chegada no Fluminense.

O atleta chega para disputar posição com Germán Cano e Lelê, que são os únicos jogadores para a função no elenco do técnico Mano Menezes. Na atual temporada, o atleta já balançou as redes três vezes em cinco partidas.

Com a chegada de Everaldo, o Fluminense não planeja fazer novas movimentações na janela de transferências de janeiro, tendo concretizado oito contratações em 2025. No entanto, o Tricolor monitora a situação de Ganso, que está longe dos gramados devido a uma miocardite.

Novo reforço do Fluminense, Everaldo ao lado de Mário Bittencourt (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Novidades no Fluminense

Além da chegada de Everaldo, o ponta Joaquín Lavega também é uma novidade na semana após disputar o Sul-Americano Sub-20 com o Uruguai. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (19) e treinará com o elenco a partir de quinta-feira (20).

O Fluminense também anunciou a contratação do volante Otávio, que pertencia ao Atlético-MG, até dezembro de 2027. O meia chega para brigar por posição, uma vez que o elenco do Mano Menezes conta com Hércules, Martinelli e Bernal.