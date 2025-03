Fluminense ganha reforço para segundo jogo da final contra o Flamengo

O Fluminense ganhará o reforço do meia Lima para o segundo jogo da final do Campeonato Carioca, segundo o Lance!. O meia não esteve entre os relacionados para o confronto de ida com o Flamengo, em que o Tricolor foi derrotado por 2 a 1, no Maracanã.

Nas últimas semanas, Lima ficou afastado por conta de dores na panturrilha direita. Após o trabalho de transição, o camisa 45 voltou a realizar trabalhos no campo na terça-feira (11), véspera do primeiro jogo decisivo.

Por conta da falta de ritmo de jogo, Mano Menezes optou por preservar o meia da lista de relacionados do Fluminense. Com isso, Jhon Arias atuou em mais uma oportunidade improvisado no meio de campo.

No entanto, Lima voltou a participar das sessões de treinos normalmente e estará à disposição do Fluminense. Nos próximos três treinos, Mano Menezes definirá a equipe que entrará em campo diante do Flamengo.

No segundo jogo da final do Campeonato Carioca, o Fluminense precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Caso queira ser campeão dentro dos 90 minutos, o Tricolor precisa bater o Flamengo por uma diferença de dois ou mais gols, no domingo (16).

Fluminense sofre com desfalques

Apesar do retorno de Lima, o Fluminense não deve contar com a presença do lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, que sentiu dores no músculo anterior da coxa esquerda.

Além do colombiano, o zagueiro Juan Freytes foi expulso pelo árbitro após o encerramento da partida por conta de uma confusão com Luiz Araújo e desfalca o Fluminense.