O capitão do Fluminense, Thiago Silva, foi rigoroso ao comentar a derrota do Tricolor diante do Flamengo por 2 a 1, nesta quarta (12), no Maracanã, no jogo de ida das finais do Campeonato Carioca. Com o gol de Keno nos minutos finais do jogo, o Flu terá que vencer por dois gols para ser campeão, ou por um para levar a decisão para os pênaltis.

Após o jogo, o zagueiro admitou que o Tricolor não fez um bo, jogo.

- Acho que foi bem difícil o início do jogo. Você entra em um confronto, programa, faz todo um planejamento para o jogo e tomamos um gol. Foi descuido nosso. Foi um lateral para a gente, depois um contra-ataque e um chute da entrada da área. Enfim, essas coisa no início do jogo não podem acontecer. Aconteceu, assumimos a total responsabilidade. Mas, nosso time não fez um grande jogo hoje. Deixamos a desejar - disse Thiago Silva ainda no gramado so Sportv.

Para Thiago Silva, o Fluminense teve momentos em que conseguiu deixar o Flamengo preocupado.

- Tirando ali o fim do primeiro tempo, em que a gente começou a jogar um pouquinho mais, e preocupá-los de alguma maneira. Não criamos muitas situações.

O capitão tricolor deixou claro que o gol de Keno os manteve no jogo, para a segunda partida das finais, domingo (16), no Maracanã.

- Mas Fla-Flu é isso. Agora é ter calma e tranquilidade Estaremos em melhores condições fisicamente - concluiu.

Sobre a confusão no fim do jogo, Thiago lamentou que este tipo de situação seja comum nos clássicos.

- Eu não vi. Quando se está na frente, é preciso ter cuidado com algumas atitudes. A nossa imagem passa para o público. Não sei quem foi do meu time, não sei qual foi a situação. Vamos ver o que o árbitro vai decidir - disse pouco antes de ser comunicado da expulsão de Freytes após confusão com Luiz Araújo.

O que vem por aí para Fluminense e Flamengo?

No domingo (16), Flamengo e Fluminense se enfrentam pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Após a decisão, ambas as equipes aproveitarão a Data Fifa para treinar de olho na estreia do Brasileirão 2025.