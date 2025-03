Fluminense vê injustiça em expulsão de Freytes, e busca reversão da expulsão

No fim de Fluminense x Flamengo, Juan Freytes foi expulso pelo árbitro Yuri Elino por conta de uma confusão generalizada no campo de jogo. No entanto, o Tricolor enxerga a expulsão como uma "injustiça" e buscará reverter a decisão para a segunda partida da final do Campeonato Carioca.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Segundo relatos de funcionários do Fluminense, Luiz Araújo provocou o banco de reservas do clube em diversos momentos da partida. O atleta do Flamengo chegou a exibir o patch de campeão da Copa do Brasil na camisa de jogo, além de uma tatuagem com o troféu do torneio para Mano Menezes.

O Tricolor promete pressionar a Federação do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) pela divulgação do áudio do VAR em meio a insatisfação com a arbitragem. Além do clube não enxergar uma agressão por parte de Freytes e não concordar com a punição, o Fluminense também vê uma injustiça no fato de Luiz Araújo não ter sido punido após provocar e ter sido o pivô da confusão.

continua após a publicidade

Com a divulgação da súmula, o Fluminense deve buscar recorrer da decisão tomada pelo árbitro em campo junto aos órgãos responsáveis. Com isso, o clube tentará uma cartada para contar com o argentino no segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Carioca.

No campo, Yuri Elino foi chamado pelo VAR quando os jogadores já estavam no vestiário, e a expulsão de Freytes foi comunicada ao capitão Thiago Silva. Na conversa, o zagueiro demonstrou sua insatisfação e fez diversos questionamentos ao árbitro com relação ao tema, mas também sobre o excesso de punição dado contra o Fluminense, que foi sancionado com sete cartões amarelos e um vermelho, enquanto apenas De La Cruz recebeu um cartão amarelo pelo lado do Flamengo.

continua após a publicidade

No Fluminense, a ausência de Juan Freytes ganhou ainda mais impacto por conta do problema muscular sentido pelo lateral-esquerdo Gabriel Fuentes. O colombiano reclamou de dores no músculo anterior da coxa esquerda e é dúvida para a final. Com isso, o argentino era visto como uma opção, uma vez que atuou na função no período em que defendia o Alianza Lima, mas também em algumas ocasiões pelo clube carioca.