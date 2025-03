Mano alerta sobre erros do Fluminense, mas confia em virada: ‘Decisão aberta’

Técnico do Fluminense, Mano Menezes alertou sobre erros do Fluminense, falou em correção, mas está confiante para o segundo jogo da final do Campeonato Carioca. O comandante lamentou algumas chances perdidas, mas aprovou o esforço demonstrado por seus jogadores na reta final da partida.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

- Tivemos uma ou duas chances boas. A bola na trave do Arias. Terminamos bem no primeiro tempo. Achei que a equipe não voltou bem, subiu errado e deixou um espaço muito grande. Fábio tinha feito uma grande defesa e tomamos um gol na saída de bola. Tivemos um poder de reação no final, o que é uma amostra do caminho, temos que ter coragem, saber arriscar. A equipe mostrou esse brio e pensamos que a decisão está aberta e que temos capacidade de brigar pelo título.

Questionado sobre a diferença do primeiro clássico entre Fluminense e Flamengo, Mano Menezes afirmou que a qualidade dos atletas do Rubro-Negro prevaleceu no jogo de ida da decisão. No entanto, o treinador não se mostrou totalmente insatisfeito com o desempenho de seu elenco e está focado em reverter o resultado no fim de semana.

continua após a publicidade

- O Flamengo teve Arrascaeta, De La Cruz, que não estavam no outro jogo e que agregam mais qualidade. Estava mais móvel, porque não tinha um homem fixo na frente. E o fato de termos saído muito cedo atrás, nos obrigou a subir a marcação se quiséssemos retomar a bola na frente. Nas vezes em que não fizemos bem, sofremos atrás. Não foram muitas oportunidades. Está dentro do normal. Temos que corrigir algumas coisas nos próximos três dias e fazer a leitura correta dos problemas que tivemos.

No domingo (16), Fluminense e Flamengo voltam a se encontrar pelo segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Carioca, no Maracanã, às 16h (de Brasília). O Rubro-Negro tem a vantagem do empate, enquanto o Tricolor precisa vencer ao menos por um gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis.

continua após a publicidade

Mano Menezes durante clássico entre Fluminense e Flamengo, pela final do Carioca (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja outras respostas de Mano, técnico do Fluminense

Bolas paradas

- Não acho que tivemos problemas defensivos nas bolas paradas. Exageramos nos toques curtos para uma equipe que quer pressionar no setor da bola. O caminho para encontrar nossas soluções passa por uma leitura melhor de como temos que fazer. É o que vamos fazer nesses dias. Pensei que podíamos ter feito melhor e não fizemos.

Riquelme Felipe

- A gente acha que Riquelme é um jogador adequado para entrar no último terço do jogo por uma diferença física significativa. Ele é um jogador de 17 anos e conseguiu entregar melhor quando entra nos 30 minutos finais. Opção por ele foi porque eu acho que a gente estava muito lateralizado, o time estava muito longe, fácil de ser lido. Ao colocar Riquelme que é um jogador talentoso e que se aproxima, tem drible, a gente achou que era o melhor para a equipe. Entrou bem e ajudou na reação final para fazermos o gol e estar na disputa. Keno entrou bem, Canobbio se esforçou ao máximo. Quando perdemos o meio de campo, estávamos com dificuldade, colocamos o Hércules para sustentar e depois colocar um meio. Estava ficando muito aberto e perigoso. Fechar, estancar a sangria para depois voltar a atacar. Foi a escolha que fizemos como tentativa de correção.

Saída de Cano

- Foi escolha. Cano já estava com cartão amarelo e quase colocou a mão na bola no lance anterior. Como com a gente é tudo meio rigoroso, temos que cuidar. Depois a gente perde um jogador e piora a situação. Everaldo é um jogador de disputa física, ganhamos a segunda bola.

Gol de Keno

- A vida da gente de 40 anos de bola fez a gente passar por muitas situações como essa. Mudam os adversários, sabemos com quem estamos jogando, não vamos ficar cantando que isso vai acontecer, mas abre a possibilidade de acontecer, porque futebol é assim e vamos estar fortes no domingo para brigar pelo título. O gol do Keno ajudou a gente a nos reanimar e enxergar essa possibilidade como uma possibilidade de título.