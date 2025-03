O clássico Flamengo e Fluminense, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca, ficou marcado por confusão. A briga de torcidas no Fla-Flu aconteceu no entorno do estádio Maracanã, palco da partida que terminou com vitória rubro-negra por 2 a 1.

Antes de a bola rolar, torcedores da dupla fla-Flu foram vistos em enfrentamento com policiais, que utilizaram bombas de efeito moral para dispersar os vândalos. A confusão foi controlada rapidamente.

A pancadaria entre as torcidas do Flamengo e Fluminense só não aconteceu pela presença dos órgãos de segurança, que ficou no meio dos dois grupos. Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PM-RJ), um torcedor foi detido pelo ocorrido.

Torcida do Flamengo no Maracanã. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

Veja os vídeos da briga de torcida no Fla-Flu

Forte chuva dificulta acesso ao clássico

A forte chuva que caiu no Rio de Janeiro no início da noite desta quarta-feira (12) atrapalhou o acesso dos torcedores de Flamengo e Fluminense ao Maracanã. No metrô, passageiros relataram mais de 30 minutos de atraso por conta da oscilação no fornecimento de energia.

Nas ruas, o trânsito era intenso no entorno do estádio e nas principais vias de acesso, com alguns alagamentos registrados. A tempestade também causou queda de árvores no Centro e da Zona Norte da capital.

Flamengo sai em vantagem contra o Fluminense

O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1 no jogo de ida da final do Campeonato Carioca. O lateral-direito Wesley abriu o placar para o Fla aos cinco minutos da etapa inicial, e Juninho ampliou aos 31 minutos do segundo tempo. Na reta final, Keno descontou para o Tricolor e deixou o confronto em aberto para o duelo de volta.

Como resultado, o Flamengo pode empatar no confronto de volta contra o Fluminense para conquistar o título estadual. Por outro lado, o Tricolor precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por um placar mais elástico para ser campeão dentro dos 90 minutos do jogo de domingo (16).