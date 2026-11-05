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Fluminense faz último treino antes de viajar e pode ter mudanças contra o Vitória

Marcão avalia alternativas após boas entradas de reservas; Tricolor joga nesta sexta-feira (6), no Barradão

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 09:30
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Fluminense em treino no CT Carlos Castilho
Fluminense em treino no CT Carlos Castilho (Foto; Marina Garcia/Fluminense)

O Fluminense faz nesta quinta-feira (5) o último treino antes de viajar para Salvador, onde enfrenta o Vitória, na sexta-feira (6), às 20h (de Brasília), no Barradão. A atividade encerra a preparação para a 34ª rodada do Brasileirão, e Marcão pode promover mudanças na equipe que venceu o Internacional por 2 a 1.

O treinador teve um intervalo de nove dias entre as partidas para recuperar fisicamente o elenco e trabalhar alternativas. As atuações dos jogadores que saíram do banco contra o Inter aumentaram a disputa por espaço, especialmente no setor ofensivo.

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Lucho Acosta é uma das opções para começar jogando. O argentino substituiu Ganso no segundo tempo, deu mais dinâmica à criação e marcou o gol da virada nos acréscimos. Wesley Natã também disputa uma oportunidade pelos lados do ataque, onde oferece o drible curto como alternativa para enfrentar defesas fechadas.

Após a vitória sobre o Colorado, Marcão foi questionado sobre a possibilidade de alterar a formação. O treinador defendeu as escolhas para iniciar aquela partida, mas deixou aberta a chance de mudanças.

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— Nesse momento a gente entendeu que era o time que tinha que iniciar. É lógico que a gente, se em algum momento entender que possa mudar uma peça ou outra, a gente vai achar o melhor para a equipe.

Fluminense segue sem Martinelli e Millán

Marcão ainda não conta com Martinelli e Millán. O volante se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo, enquanto o zagueiro trata uma lesão muscular no adutor da coxa direita. Ambos se machucaram durante a semifinal da Libertadores contra o Palmeiras.

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Sem a dupla, Hércules e Ignácio começaram a partida contra o Internacional. O volante marcou o gol de empate com uma finalização de fora da área, enquanto o defensor formou a zaga ao lado de Thiago Silva.

A base utilizada naquele jogo teve Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Nonato e Ganso; Canobbio, Savarino e Hulk.

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Com 54 pontos, o Fluminense tenta dar sequência à vitória sobre o Inter e fortalecer sua posição na disputa por uma vaga na Libertadores. Depois do compromisso em Salvador, o Tricolor terá a pausa para a Data Fifa antes de enfrentar o São Paulo, no Morumbis.

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