O Fluminense pode ganhar opções do próprio departamento médico para os últimos jogos do Brasileirão. Millán e Martinelli estão entre os jogadores que tentam voltar a tempo de ajudar na busca pela classificação para a Libertadores. John Kennedy, por outro lado, não voltará a atuar em 2026 e segue em recuperação com foco na próxima temporada.

Entre os dois titulares afastados durante a semifinal contra o Palmeiras, Millán tem o cenário mais favorável. O colombiano sofreu uma lesão muscular de grau dois no adutor da coxa direita na partida de volta, e o prazo inicialmente informado pelo clube foi de quatro a seis semanas.

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O zagueiro já conseguiu antecipar uma recuperação nesta temporada. Em julho, teve uma lesão de grau três na parte posterior da mesma coxa e retornou em menos de um mês. Agora, a expectativa é que possa novamente ficar à disposição antes do encerramento do campeonato.

Martinelli avança, mas retorno depende da evolução

Martinelli passou por uma artroscopia no joelho esquerdo em 26 de outubro para tratar uma lesão no menisco lateral. O problema começou no jogo de ida contra o Palmeiras. O volante chegou a tentar se recuperar para a volta, mas as dores persistiram e ele não reuniu condições de atuar.

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A situação na tabela também pesa no planejamento. Se o Fluminense estiver em uma posição confortável, a tendência é permitir uma transição mais tranquila, sem antecipar o retorno do volante. Sua ausência abriu espaço para a dupla formada por Hércules e Nonato no meio-campo.

Alisson pode ampliar opções; atacantes têm recuperação mais longa

Alisson também pode reforçar o setor. O volante passou por um procedimento para tratar o problema no quadril e tem expectativa de voltar a ficar à disposição depois da Data Fifa. Um retorno aumentaria as alternativas de Marcão para distribuir os minutos entre os jogadores da posição.

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No ataque, Matheus Reis iniciou a transição para o campo após uma lesão grave no joelho. A aproximação dos treinos com o elenco, porém, não significa retorno imediato às partidas. A possibilidade de utilização ainda nesta temporada é pequena.

John Kennedy está fora dos planos para os jogos restantes. O atacante sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito no clássico contra o Vasco, pela Copa do Brasil, e passou por cirurgia. Sua volta aos gramados está prevista apenas para 2027.