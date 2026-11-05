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Convocado pela Venezuela, Savarino pode desfalcar o Fluminense contra o São Paulo

Meia-atacante tem amistoso na Rússia dois dias antes do duelo no Morumbis, pela 35ª rodada do Brasileirão

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 06:25
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Savarino em ação em Remo x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
Savarino em ação em Remo x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

O Fluminense pode ficar sem Savarino para enfrentar o São Paulo no dia 19 de novembro, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis. Convocado pela Venezuela, o meia-atacante tem um amistoso contra a Rússia no dia 17, em Krasnodar. O intervalo de dois dias entre as partidas deixa pouco tempo para a viagem de volta ao Brasil e a recuperação antes do compromisso pelo Brasileirão.

O jogo na Rússia será o segundo da seleção venezuelana nesta Data Fifa. A equipe de Oswaldo Vizcarrondo enfrenta primeiro a seleção do País Basco, no dia 14, no estádio de San Mamés, em Bilbao. Para Marcão, a dúvida é se Savarino terá condições de atuar já na primeira rodada após a pausa. A convocação não interfere no duelo com o Vitória, nesta sexta-feira (6), às 20h, no Barradão.

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Savarino foi titular contra o Internacional, na última partida do Fluminense, e deu lugar a Wesley Natã no segundo tempo. O jovem de Xerém é uma das opções de Marcão para o lado do campo caso o venezuelano não esteja à disposição em São Paulo. Outra alternativa é Serna, que também entrou na vitória por 2 a 1 sobre o Inter, na vaga de Canobbio.

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Lesão tira Martinelli, do Fluminense, da disputa por nova convocação

Outro titular do Fluminense que tinha boas chances de voltar à lista de sua seleção era Martinelli. Chamado por Carlo Ancelotti para os amistosos do Brasil contra Austrália e Índia na Data Fifa anterior, o volante ficou fora desta convocação enquanto se recupera de uma lesão no menisco lateral do joelho esquerdo.

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Martinelli se machucou no jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras e passou por uma artroscopia em 26 de outubro. Na quarta-feira (4), o camisa 8 mostrou nas redes sociais que já corre em uma esteira que reduz a carga sobre o joelho. O prazo de recuperação estimado pelo Fluminense é de seis semanas.

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