Fluminense encontra equilíbrio e atinge marca após um ano

O Fluminense, do técnico Mano Menezes, vive grande momento na temporada. Afinal, a equipe está embalada após duas goleadas seguidas (8 a 0 contra o Águia de Marabá e 4 a 0 contra o Volta Redonda). Com equilíbrio entre os setores ofensivo e defensivo, o Tricolor das Laranjeiras venceu as últimas quatro partidas, o que não acontecia desde fevereiro de 2024.

Além de bater Águia de Marabá e Volta Redonda, o Fluminense também venceu, nesta sequência, Bangu e Nova Iguaçu. No total, são sete partidas sem derrotas.

Números comprovam a boa fase do Fluminense

Chama a atenção do torcedor tricolor o equilíbrio entre o ataque e a defesa da equipe de Mano Menezes. Afinal, se na frente o time carioca marcou 17 gols nos últimos quatro jogos, atrás sofreu apenas dois. Confira outros números do Tricolor das Laranjeiras, segundo o site "Transfermarket".

⚔️ 4 jogos

✅ 4 vitórias (!)

📊 100% aproveitamento (!)

⚽️ 17 gols (!)

🚫 2 gols sofridos (!)

🧤 3 jogos sem sofrer gol (75%!)

👟 6.9 finalizações / marcar gol (!)

⚠️ 13.0 finalizações p/ sofrer gol (!)