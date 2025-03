Martinelli analisa vitória do Fluminense: ‘Equipe está se adaptando’

O Fluminense venceu o Volta Redonda por 4 a 0 neste domingo (2), e encaminhou a classificação para a decisão do Campeonato Carioca. Após a partida, Martinelli analisou a vitória do Fluminense na primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca e afirmou que a equipe está se entrosando e se adaptando melhor a cada partida.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

- Foi um grande jogo. A equipe tá cada vez mais se adaptando. A gente fez dois bons últimos jogos e conseguimos fazer bastante gol. Além disso, é um bom caminho começar vencendo na primeira partida da semifinal. Mas a gente tem que ter pé no chão e saber que o próximo jogo vai ser difícil. Tem que ir muito bem concentrado para lá e definir essa classificação para o final - afirmou o jogador em entrevista na zona mista.

Além disso, o jogador comentou sobre as duas últimas partidas do Fluminense, onde o clube marcou 12 gols. Martinelli comentou que o time está conseguindo se adaptar ao que Mano Menezes propõe, tanto defensivamente, quanto ofensivamente:

continua após a publicidade

➡️ Mano exalta sequência sem derrotas do Fluminense: ‘Virando fortes’

- É bastante gol mesmo. O pessoal, tanto da defensa quanto do ataque, está criando e esttá aproveitando as chances. A gente vem cada vez mais se adaptando ao esquema e treinando bastante. Então acho que isso é confiança, é maturidade, para quando chegar ali, definir e não desperdiçar as oportunidades. - afirmou Martinelli.

Martinelli pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

- Acho que a nossa postura, nosso entendimento do jogo, compreendendo mais a ideia do professor tem sido o diferencial. Se eu não me engano, a gente acho que teve duas derrotas só no ano ainda. É normal o torcedor cobrar, mas a gente tá mostrando essa evolução durante os jogos - completou o meio-campista.

continua após a publicidade

O que vem por aí?

Fluminense e Volta Redonda voltam a se enfrentar no próximo domingo (9), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Antes disso, o Tricolor entra em campo na quarta-feira (5) para enfrentar o Caxias, em duelo válido pela Copa do Brasil. O Volta Redonda, no entanto, terá a semana livre para se preparar para o jogo de volta do estadual.

Como foi a vitória do Fluminense?

O Fluminense, que contou com Canobbio em dia inspirado, foi avassalador no primeiro tempo: Em bobeada de Wellington Silva, ex-jogador do Tricolor das Laranjeiras, que recuou fraco para o goleiro, o atacante aproveitou e balançou a rede. Com a mesma intensidade, o uruguaio marcou o segundo gol aos 17 minutos. O melhor, no entanto, ainda estava por vir. Afinal, Arias, aos 30', acertou um chutaço de fora da área, sem chances para o goleiro adversário. A vantagem no marcador, aliás, poderia ser ainda maior.

O Fluminense voltou para a segunda etapa com o mesmo ritmo, e quase chegou ao quarto gol aos 20 minutos, quando Hércules, após receber passe de Guga, mandou a bola no travessão. O gol, no entanto, saiu aos 25', com Cano. Com a ampla vantagem no marcador, a equipe mandante diminuiu o ritmo e buscou controlar a partida. E, mesmo assim, chegou mais perto do quinto do que o Volta Redonda do primeiro.