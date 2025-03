Canobbio tem marca impressionante em seu início no Fluminense

Canobbio, que marcou dois gols na vitória do Fluminense por 4 a 0 diante do Volta Redonda neste domingo (2), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, vive grande momento. Afinal, ele marcou cinco gols nas últimas quatro partidas com a camisa tricolor.

Titular contra o Voltaço, o atacante uruguaio disputou 11 jogos pelo Fluminense em 2025 e balançou a rede cinco vezes.

Canobbio celebrando gol pelo Fluminense (Foto: Fernando Torres/AGIF)

Para contar com Canobbio, de 26 anos, o Fluminense desembolsou 6 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões).

Antes de chegar ao Fluminense, Canobbio disputou 141 partidas pelo Athletico, com 18 gols marcados. A média de gols com a camisa tricolor, apesar do pouco tempo, é maior do que as dos anos anteriores.

Confira os números de Canobbio pelo Athletico

2022: 3 gols em 39 jogos 2023: 6 gols em 54 jogos 2024: 9 gols em 48 jogos

Mano Menezes brinca sobre momento de Canobbio

- Tenho brincado muito com o Canobbio, que está fazendo gols como nunca fez, na profusão que está fazendo. Quando ele veio do Athletico, a gente leu alguma coisa do pessoal dizendo que ele era muito bom mas não fazia gol, tendo "alguma sorte" (riso) ele vai muitos gols pela a gente - disse o treinador.