Em ritmo de carnaval, o Fluminense desfilou no Maracanã neste domingo (2). Pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, o time de Mano Menezes venceu o Volta Redonda por 4 a O. Os gols da vitória tricolor foram de Canobbio (2x), Arias e Cano. As equipes voltam a se enfrentar no dia 8 de março.

Como foi o jogo?

O Fluminense, que contou com Canobbio em dia inspirado, foi avassalador no primeiro tempo: Em bobeada de Wellington Silva, ex-jogador do Tricolor das Laranjeiras, que recuou fraco para o goleiro, o atacante aproveitou e balançou a rede. Com a mesma intensidade, o uruguaio marcou o segundo gol aos 17 minutos. O melhor, no entanto, ainda estava por vir. Afinal, Arias, aos 30', acertou um chutaço de fora da área, sem chances para o goleiro adversário. A vantagem no marcador, aliás, poderia ser ainda maior.

O Fluminense voltou para a segunda etapa com o mesmo ritmo, e quase chegou ao quarto gol aos 20 minutos, quando Hércules, após receber passe de Guga, mandou a bola no travessão. O gol, no entanto, saiu aos 25', com Cano. Com a ampla vantagem no marcador, a equipe mandante diminuiu o ritmo e buscou controlar a partida. E, mesmo assim, chegou mais perto do quinto do que o Volta Redonda do primeiro.

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense entra em campo na quarta-feira (5) para enfrentar o Caxias, em duelo válido pela Copa do

Brasil. O Volta Redonda, no entanto, terá a semana livre para se preparar para o jogo de volta do estadual.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X VOLTA REDONDA

JOGO 1 - SEMIFINAL - CAMPEONATO CARIOCA

🗓️ Data e horário: domingo, 02 de março de 2025, às 18h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã (RJ)

🥅 Gols: Canobbio, 6'/1°T (1-0), Canobbio, 17'/1°T (2-0), Arias, 38'/1°T (3-0), Cano, 22'/2°T (4-0)

🟨 Cartões amarelos: Otávio, Serna e Canobbio (FLU); Bruno Santos, Fabrício e Pierre (VOL)

🏟️ Público: 17.877 presentes



⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Gabriel Fuentes; Martinelli (Bernal), Otávio (Hércules), Arias, Serna, Canobbio (Keno) e Cano (Everaldo).

VOLTA REDONDA (Técnico: Rogério Corrêa)

Jean; Wellington Silva (Bruno Barra), Lucas Souza, Fabricio e Sanchez (Juninho Monteiro); Pierre (Henrique Silva), Robinho, PK (Lucianos) e Marquinhos (Mirandinha); MV e Bruno Santos

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

🚩 Assistentes: Wallace Muller Barros Santos e Thayse Marques Fonseca

4️⃣ Quarto árbitro: João Ennio Sobral