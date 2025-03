A vitória do Fluminense por 4 a 0 contra o Volta Redonda contou com um golaço de Arias. No terceiro gol tricolor, o colombiano acertou um bonito chute de fora da área, sem chance para o goleiro adversário. Após a partida, ele brincou sobre a finalização, com o pé que não é dominante, e enalteceu a vitória tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

- De canhota (o chute), que não é minha perna dominante. Fizemos um grande jogo. O time vem em uma sequência muito boa, ainda com margem de crescimento. Vamos achando a nossa melhor versão. Acho que chegamos em um momento importante do campeonato e que, com certeza, esse resultado dá confiança para o time - iniciou Arias.

Jhon Arias em campo pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

- Sabíamos que precisávamos fazer nossa parte, nossa tarefa em casa. Sabíamos que o jogo lá seria difícil. O Volta Redonda não se classificou em segundo à toa, fez uma campanha muito boa na primeira parte. Sabíamos que hoje precisávamos vencer, fazer um resultado que nos desse uma certa vantagem. Mas sabemos que o jogo ainda não está decidido - completou.

continua após a publicidade

Fluminense e Volta Redonda voltam a se enfrentar no dia 8 de março, pelo jogo de volta da semifinal.