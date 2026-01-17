Fluminense encara o Boavista com time diferente da estreia no Carioca

O Fluminense entra em campo neste sábado (17), contra o Boavista pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Para a partida, o auxiliar de Zubeldia, Maxi Cuberas, montará um time diferente daquele da estreia.

Isso porque Santi Moreno, titular na vitória sobre o Madureira, será preservado em função de uma pancada que levou durante o jogo. Não há lesão detectada, apenas cautela para não forçar o jogador no início da temporada.

Na busca por mais espaço no time, o atacante fez boa partida na primeira rodada do Carioca, sendo participativo na construção das jogadas, atuando mais pelo lado esquerdo do ataque. Ele foi substituído aos 27 do segundo tempo para a entrada de Matheus Reis, favorito para assumir a posição.

Contratado em 2025 vindo do Portland Timbers, dos Estados Unidos, o jogador teve apenas cinco jogos na temporada, somando 163 minutos. Assim, aproveita o momento para se destacar sob os olhares da comissão técnica.

Escalação do jogo contra o Boavista: Vitor Eudes, Júlio Fidélis, Jemmes, Igor Rabelo e Arana; Otávio, Wallace Davi e Lezcano, Santi Moreno, Riquelme e John Kennedy.

Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o Madureira (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Departamento médico do Fluminense em 2026

O Fluminense possui três jogadores no departamento médico em 2026 e que podem desfalcar o time durante o Carioca. Germán Cano passou por uma cirrugia no menisco do joelho direito após sofrer um entorse num treino no CT Carlos castilho. A estimativa inicial de recuperação gira em torno de 45 dias.

Além dele, Ganso também se encontra no DM tricolor, mas ficará por menos tempo. O camisa 10 teve uma torção no tornozelo e já está em tratamento. A lesão não é considerada grave e ele não deve desfalcar o time - o grupo considerado principal tem previsão de estreia no dia 25, contra o Flamengo.

Por fim, com lesão antiga, Hércules ainda se recupera. O volante sofreu uma contusão no músculo adutor da coxa esquerda e faz trabalhos no CT para estar apto até o clássico, que acontece três dias antes da primeira rodada do Brasileirão.

