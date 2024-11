Fluminense empata com Criciúma e segue no drama contra o rebaixamento

Fluminense e Criciúma empataram em 0 a 0, nesta terça-feira (26), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Com isso, o Tricolor chegou aos 39 pontos e subiu para a 15ª colocação, enquanto o Tigre alcançou os 38 pontos, mas permanece na zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Como foi a partida?

Na etapa inicial, o Fluminense teve o domínio das ações do jogo e ficou próximo de abrir o placar contra o Criciúma. Keno teve uma grande chance após receber passe de Arias na grande área, mas a finalização carimbou um defensor do Tigre e foi para escanteio. No fim, o colombiano arriscou um chute de fora da área defendido por Gustavo.

No segundo tempo, Kauã Elias quase abriu o placar para o Tricolor com uma finalização forte, mas Gustavo fez nova intervenção. Aos 16 minutos, o Criciúma assustou e quase abriu o placar com Barreto aproveitando uma cobrança de escanteio e carimbando o travessão, enquanto Fábio fez um milagre no rebote do meia. Na sequência, Felipe Vizeu ainda acertou o poste novamente. O Time de Guerreiros cresceu em volume após o perigo com as substituições feitas por Mano Menezes, mas pouco ameaçou o gol da equipe visitante. Nos acréscimos, Marquinhos ainda acertou o travessão em uma cabeçada, mas não conseguiu mudar o resultado da partida.

continua após a publicidade

O que vem por aí para Fluminense e Criciúma?

No domingo (1), o Fluminense visita o Athletico-PR, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30 (de Brasília). O confronto vale briga por posição direta, uma vez que ambos estão empatados com 41 pontos na classificação.

Por outro lado, o Criciúma recebe o Corinthians, no sábado (30), em situação muito incômoda na luta contra o rebaixamento do Brasileirão, às 19h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense 0 x 0 Criciúma - Brasileirão

35ª rodada

🗓️ Data e horário: terça-feira, 26 de novembro de 2024, às 19h (de Brasília).

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Fellipe Mateus e Barreto (CRI); Bernal (FLU)

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal (Marquinhos), Martinelli (Lima) e Ganso; Arias, Kauã Elias (Cano) e Keno (Serna).

CRICIÚMA (Técnico: Claudio Tencati)

Gustavo; Dudu, Rodrigo, Wilker Ángel (Tobias Figueiredo) e Marcelo Hermes; Barreto (Patrick de Paula), Newton, Fellipe Mateus (Marquinhos) e Ronald (Trauco); Vizeu (Pedro Rocha) e Bolasie.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)

🖥️ VAR: Daiane Caroline Muniz Dos Santos (SP)