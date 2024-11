Mano Menezes revela condições de Ganso e Keno para sequência do Fluminense

Técnico do Fluminense, Mano Menezes comentou sobre as lesões de Ganso e Keno, que deixaram a partida contra o Criciúma antes do fim da partida. O camisa 10 foi substituído ainda no primeiro tempo e é o caso mais preocupante para o treinador.

- A questão (do Ganso) é lombar. Questões lombares são delicadas. Diferente para cada um. Precisa esperar um pouco. Às vezes vezes acontece de destravar em pouco tempo. Vamos esperar amanhã. Nosso departamento médico vai poder se posicionar, mas não consigo adiantar nada.

Por outro lado, Mano Menezes acredita que Keno terá condições de jogo contra o Athletico-PR, no domingo (1). O atacante deixou o campo por conta de uma entorse no tornozelo e foi preservado no fim da partida.

- O Keno tomou uma entrada no tornozelo. Ele teve uma entorse, mas conseguiu suportar bem. Saiu porque não tinha mais condições físicas de jogar. Acredito que estará apto para jogar no domingo.

Na etapa inicial, Mano Menezes optou pela entrada de Renato Augusto no lugar de Ganso, o que pode se repetir no fim de semana caso o camisa 10 não tenha condições de entrar em campo. Por outro lado, Serna foi o escolhido para substituir Keno.

Sequência do Fluminense

Na luta contra o rebaixamento, o Fluminense visita o Athletico-PR, no domingo (1), pela 36ª rodada do Brasileirão. O Tricolor ainda recebe o Cuiabá e viaja novamente para encara o Palmeiras, onde encerra sua participação na competição.

O Time de Guerreiros está com 39 pontos e tem apenas um de vantagem para o Criciúma, que ocupa a 17ª colocação e está no Z-4.