Torcedores do Fluminense detonam titular: ‘Caneludo’

No duelo entre Fluminense e Criciúma, o centroavante Kauã Elias não vem aproveitando bem mais uma chance na equipe titular. Com Cano no banco de reservas, o jovem é uma das peças mais criticadas do time de Mano Menezes.

Na última sexta-feira (22), o atleta já havia deixado o gramado do Maracanã sob vaias e não conseguiu corresponder as expectativas do público em nova chance. Nas redes sociais, o camisa 19 foi detonado por conta de suas tomadas de decisões nos minutos iniciais.

Veja as reações na web: