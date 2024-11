Ex-apresentador da Globo elege vilão em crise do Fluminense no Brasileirão

O Fluminense empatou com o Criciúma no Maracanã e se complicou ainda mais na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Após o resultado do Tricolor nesta terça-feira (26), o apresentador Magno Navarro culpou o presidente Mário Bittencourt pelo momento vivido pelo clube carioca.

- Quando a arquibancada vai se voltar contra quem abriu as pernas pra tudo isso? A caneta que trouxe Mano, Serna, Renato Augusto, Douglas Costa, Gabriel Pires, deixou Diniz fazer o que quisesse tá na mão de uma pessoa: Mário Bittencourt - escreveu o ex-apresentador do Sportv.

Com o resultado, o Tricolor estacionou na 16ª rodada, com 39 pontos, um a mais que o próprio Criciúma, que abre a zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Fluminense encara o Athletico Paranaense fora de casa. Nos últimos dois jogos, a equipe encara Cuiabá e Palmeiras.

O Red Bull Bragantino é o 18º colocado do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos. Na penúltima posição, o Cuiabá precisa de um milagre para se salvar, enquanto o Atlético-GO já está matematicamente rebaixado para a Série B.