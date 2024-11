Fluminense faz primeiro clássico na 6ª rodada do Campeonato Carioca; veja tabela

O Fluminense faz sua estreia no Campeonato Carioca diante do Sampaio Corrêa, no fim de semana dos dias 11 e 12 de janeiro. E o Tricolor realiza seu primeiro clássico no estadual diante do Botafogo, na 6ª rodada da competição.

O formato da competição será igual ao que foi adotado em 2024, em que o Fluminense chegou às semifinais. As 12 equipes se enfrentam em um modelo de pontos corridos, e os quatro melhores clubes avançam para a fase seguinte.

As semifinais do Campeonato Carioca estão programadas para o fim de fevereiro, enquanto a decisão será no dia 26 de março. O torneio ocorrerá de forma mais enxuta por conta do início antecipado do Brasileirão.

Os classificados do 5º ao 8º lugares disputarão a Taça Rio, também em jogos de ida e volta — mas não terão qualquer ligação com as finas do Carioca. O último colocado no primeiro turno será rebaixado.

Veja a tabela do Fluminense no Campeonato Carioca 2025

1ª rodada do Campeonato Carioca: Fluminense x Sampaio Corrêa - 11/12 de janeiro

2ª rodada do Campeonato Carioca: Volta Redonda x Fluminense - 15/16 de janeiro

3ª rodada do Campeonato Carioca: Fluminense x Maricá - 18/19 de janeiro

4ª rodada do Campeonato Carioca: Portuguesa x Fluminense - 22/23 de janeiro

5ª rodada do Campeonato Carioca: Madureira x Fluminense - 25/26 de janeiro

6ª rodada do Campeonato Carioca: Botafogo x Fluminense - 29/30 de janeiro

7ª rodada do Campeonato Carioca: Fluminense x Boavista - 1/2 de fevereiro

8ª rodada do Campeonato Carioca: Vasco x Fluminense - 5/6 de fevereiro

9ª rodada do Campeonato Carioca: Fluminense x Flamengo - 8/9 de fevereiro

10ª rodada do Campeonato Carioca: Fluminense x Nova Iguaçu - 15/16 de fevereiro

11ª rodada do Campeonato Carioca: Fluminense x Bangu - 22/23 de fevereiro