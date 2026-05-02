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Internacional x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

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Lance!
Porto Alegre (RS)
Dia 02/05/2026
18:30
Internacional Fluminense
imagem cameraInternacional e Fluminense se enfrentam pela 14ª rodada do Brasileirão (Arte: Lance!)
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Internacional e Fluminense se enfrentam neste domingo (3), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere.

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INT
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FLU
Brasileirão
14ª rodada
Data e Hora
Domingo, 3 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília)
Local
Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Árbitro
Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes
Guilherme Dias Camilo (MG) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)
Var
Wagner Reway (SC)
Onde assistir

➡️ Fluminense arrecada muito, mas gasta mais ainda em contratações

Como chegam Internacional e Fluminense para o confronto?

O Inter amarga o status de pior mandante do Brasileirão, com apenas cinco pontos em sete partidas disputadas no Beira-Rio. Na última rodada, contudo, enfrentou o Botafogo fora de casa, em Brasília, e ficou no empate por 2 a 2.

Para o duelo deste domingo (3), o Colorado tem dois desfalques confirmados. O goleiro Rochet segue tratando lesão na panturrilha direita, enquanto o zagueiro Gabriel Mercado está fora com um problema no músculo adutor da coxa direita.

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Por sua vez, o Fluminense vem de derrota no meio de semana para o Bolívar, na altitude de La Paz, e pressionado pela situação delicada na Libertadores. No Brasileirão, por outro lado, o Tricolor ocupa a terceira colocação com 26 pontos e vem de duas derrotas seguidas, na briga pelas primeiras posições.

Diante do Internacional, o Clube das Laranjeiras tem boas notícias. Lucho Acosta viajou com o grupo e pode ganhar minutos após se recuperar da lesão no joelho. Nonato também retorna de contusão muscular na perna direita. Martinelli, contudo, segue fora.

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✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X FLUMINENSE
BRASILEIRÃO – 14ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 12 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Sportv e Premiere
🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS);
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).

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Prováveis escalações

INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)
Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabéi; Bruno Henrique, Villagra e Alan Patrick; Vitinho, Borré e Carbonero.

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, Millán e Arana; Bernal e Alisson;; Soteldo, Serna e John Kennedy.

🔥 Aposte nos jogos do seu time!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Beira-Rio - Internacional x Corinthians
Beira-Rio receberá duelo entre Internacional e Fluminense (Foto: Divulgação/Corinthians)

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