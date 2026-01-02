A temporada de 2026 começa oficialmente para o Fluminense nesta sexta-feira (2), quando a primeira parte do elenco se apresenta no CT Carlos Castilho. Formado por atletas que tiveram menos oportunidades e garotos da base, Zubeldía iniciará os trabalhos com o time que estreará no Carioca, no dia 14.

A apresentação está marcada para 15h30 e durante o dia os jogadores realizarão exames médicos e avaliações físicas, assim como nos dois dias seguintes. A programação a partir de segunda-feira (5) ainda não foi divulgada.

Inicialmente, Zubeldía retornaria no dia 8, junto com os demais comandados, mas optou por antecipar o planejamento para poder avaliar melhor seus jogadores. O período será decisivo e poderá impactar nos movimentos de mercado do clube na janela de transferência.

Entre os profissionais, Lavega, Lezcano, Santi Moreno, Davi Schuindt e Igor Rabello são nomes confirmados. Na base, mesmo inscritos na Copinha, que começa no dia 5, alguns destaques ficarão no Rio de Janeiro: o lateral-direito Julio Fidélis, os volantes Wallace Davi e Davi Melo, e os atacantes Riquelme Felipe, Wesley Natã e Matheus Reis.

Os Moleques de Xerém participarão da pré-temporada com os profissionais, mas poderão ser requisitados por Felipe Canavan na Copa São Paulo de Futebol Junior. A permanência será avaliada conforme as circunstâncias.

Wesley Natã em treino do sub-20 do Fluminense, em Xerém (Foto: Leonardo Brasil/FFC)

Calendário do Fluminense em janeiro

O ano começa mais cedo em 2026, devido à Copa do Mundo, que acontece em junho de 2026. O Fluminense entra em campo pela primeira vez no dia 14, contra dia o Madureira, data em que o time profissional estreará a nova camisa com a Puma.

O mês de janeiro será recheado de jogos e trará um clássico já na quarta rodada do Carioca. No dia 25, enfrenta o Flamengo no Maracanã, já aquecendo para o início do Brasileirão, no dia 28 ou 29 de janeiro, contra o Grêmio. Na sequência, em fevereiro, encara o Botafogo.

14/1, 19h, local a definir: Fluminense x Madureira - Campeonato Carioca

x Madureira - Campeonato Carioca 17/1, 18h30, Estádio Elcyr Resende: Boavista x Fluminense - Campeonato Carioca

- Campeonato Carioca 21/1, 21h30, local a definir: Nova Iguaçu x Fluminense - Campeonato Carioca

- Campeonato Carioca 25/1, 18h, Maracanã: Fluminense x Flamengo - Campeonato Carioca

x Flamengo - Campeonato Carioca 28 ou 29/1, Maracanã: Fluminense x Grêmio - Campeonato Brasileiro

➡️ Fluminense acerta a renovação do goleiro Fábio; veja detalhes