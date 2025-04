CBF define data do sorteio da terceira fase da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou neste domingo (6) a data do sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil 2025. A definição dos 16 duelos acontece na próxima quarta-feira (9), às 15h (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Ao todo, seguem na disputa no torneio mata-mata 32 times. Destes, 12 já estavam classificados direto para a terceira fase e estreiam na competição. São eles: Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Cruzeiro, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras, Paysandu, São Paulo e Santos.

Além disso, as 20 equipes restantes estão na briga pela taça da Copa do Brasil desde a primeira fase. Aparecidense-GO, Athletico-PR, Atlético-MG, Botafogo-PB, Brusque–SC, Capital-DF, Ceará, Criciúma, CSA-AL, Fluminense, Grêmio, Maracanã–CE, Maringá–PR, Náutico, Novorizontino-SP, Operário-PR, Red Bull Bragantino, Retrô-PE, Vasco e Vila Nova se classificaram após os confrontos anteriores.

Datas da Copa do Brasil

Os jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil estão marcados para o dia 30 de abril. Já as partidas de volta estão previstas para 21 de maio. Confira abaixo as datas de todas as fases da competição.

Terceira fase: 30 de abril (jogos de ida); 21 de maio (jogos de volta); Oitavas de final: 30 de julho (jogos de ida); 6 de agosto (jogos de volta); Quartas de final: 27 de agosto (jogos de ida); 11 de setembro (jogos de volta); Semifinais: 5 de outubro (jogos de ida); 19 de outubro (jogos de volta); Finais: 2 de novembro (jogo de ida); 9 de novembro (jogo de volta).

Potes da terceira fase

Os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil serão sorteados de acordo com o Ranking Nacional de Clubes da CBF. No pote 1, ficaram os 16 melhores times do ranking e, no pote 2, os demais classificados. Confira os clubes em cada pote:

Pote 1: Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, Red Bull Bragantino, Vasco, Santos, Cruzeiro, Athletico-PR.

Pote 2: Ceará, CRB, Brusque, Paysandu, Náutico, Aparecidense, Maringá–PR, Novorizontino, Criciúma, Botafogo-PB, Operário-PR, Retrô-PE, Capital-DF, Maracanã–CE, Vila Nova-GO, CSA.

