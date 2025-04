Cícero Mello explica amizade e revela história inédita com Renato Gaúcho: ‘Detetive’

Além do reencontro com o Fluminense, o retorno de Renato Gaúcho ao Rio de Janeiro também reaproxima o técnico de um velho amigo. O treinador mantém amizade com o repórter Cícero Mello, com quem coleciona momentos icônicos em entrevistas coletivas. O Lance! conversou com o jornalista da ESPN, que explicou como começou a relação e revelou histórias curiosas com o comandante do Tricolor.

- Conheci o Renato quando eu ainda estava na Rádio Nacional, em 1987, quando ele foi para o Flamengo. Fui entrevistar ele na Gávea, me apresentei e falei que era gaúcho, assim como ele. Mas não tinha intimidade ainda com ele. Aí o tempo foi passando, e eu tenho um jeito mais irreverente de perguntar, e ele também gostava de brincar, pegava pilha. Mas até então, eu só fazia entrevista séria com ele para o rádio - comentou Cícero.

O jornalista relembrou a saída de Renato para a Roma, em 1988, e citou a missão para dar a notícia com exclusividade, surpreendendo o jogador em um hotel da Zona Sul do Rio.

- Um dia eu recebi a informação de que ele seria negociado para a Roma. Tinha um Fla-Flu em um domingo e eu pedi para o meu chefe para sair desse jogo, porque queria apurar a saída dele do Flamengo. O Renato morava em um prédio perto do Túnel Rebouças, aí eu peguei meu carro e fui lá para a rua dele esperar ele sair. Vi o Alcindo (ex-jogador do Flamengo) saindo do prédio dele e perguntei o que estava acontecendo, ele não queria me falar, mas depois me disse que tinham uns gringos no apartamento do Renato - relembrou.

- Passaram uns 10 minutos, ele saiu, e eu segui o carro dele, parecia coisa de detetive. Naquela época não tinha internet, celular, não tinha nada. Eles foram para um hotel que tinha em Ipanema. Eu subi para o restaurante e vi ele com vários caras de terno e gravata. Sentei na mesa em frente, o Renato me viu e falou: "P****, o que você está fazendo aqui? Quem foi que te contou?". Ali eu já tinha um pouco mais de intimidade e disse que tinha seguido ele - continuou o jornalista.

- Aí eu brinquei com ele, falei: "Pô, Renato, me dá o mérito, eu fui o único repórter que descobri". Ele respondeu: "Você não deveria estar no Fla-Flu?". Eu rebati: "Você fez isso de propósito para ninguém saber, mas eu descobri". Aí ele falou que conversaria com os empresários e depois me daria uma exclusiva. Entrei ao vivo na rádio por um telefone lá na recepção e dei a notícia. Quando acabou a reunião, botei ele ao vivo no intervalo do jogo e ele entrou dizendo: "O Cícero é um mala do cacete, mas é um baita repórter. Conforme eu te prometi, acabei de ser vendido para a Roma. E como você é bom, vou te dar outro furo, o Andrade foi vendido junto comigo" - completou.

Na última sexta-feira (4), os dois protagonizaram mais um momento curioso na coletiva de apresentação do técnico no Fluminense. Cícero brincou afirmando que não iria na entrevista, mas foi dar uma "moral" para o técnico. O jornalista continuou falando, e Renato Gaúcho o interrompeu com bom humor: "Vai fazer a pergunta ou vai ficar aqui discursando?". O clima leve entre os dois repercutiu nas redes sociais.

Confira outros trechos do papo com Cícero Mello:

Regalias em Roma graças a Renato

"Em 1992, fui cobrir um jogo da Seleção Brasileira em Milão, e o Renato estava convocado. Aí falei com ele que iria para Roma depois, aproveitar uns dias de folga e pedi algumas dicas pra ele. Ele chamou uma modelo brasileira amiga dele, que morava em Roma, e disse: "Quero que você receba ele e o trate melhor do que a mim". Quando cheguei em Roma, liguei para ela de um orelhão e ela foi me buscar no aeroporto. E sabe o que aconteceu, não gastei um tostão em Roma. Ele me arrumou um lugar para ficar, não paguei um almoço ou jantar, ninguém me cobrava nada por causa do prestígio do Renato. Tive um tratamento VIP"

Entrevista sobre o Adriano Magrão

"Acho que a primeira grande entrevista que viralizou foi a do Adriano Magrão, que arrebentou na Copa do Brasil. E logo depois, o Renato barrou o jogador para colocar o Somália. E a torcida do Fluminense todo dia me perguntava na rua: "P****, o Renato barrou o Magrão para colocar o Somália?". Aí eu falei isso com o Renato na coletiva e descobri que era fácil colocar uma pilha nele. Mas tem que ter intimidade, não é qualquer um. Aí toda entrevista rendia"

Final da Libertadores de 2017

"Fui cobrir a final da Libertadores com o Grêmio em 2017, trabalhei demais o dia inteiro e estava muito cansado. Na coletiva, eu sempre sento na primeira fila, mas nesse dia eu estava tão cansado que começou a coletiva e eu estava de olhos fechados com a cabeça encostada na cadeira. Aí ele parou a entrevista e falou: "Cícero, acorda aí, tá dormindo?". Aí eu brinquei: "Não estou dormindo, tô cansado, mas principalmente estou de olhos fechados porque você é muito feio". Todo mundo riu pra caramba"

Projeção de Renato Gaúcho no Fluminense

"Acho que vai ser um dos maiores desafios da carreira dele, porque a lembrança recente que todos tem desse time é do Fernando Diniz. Enquanto Diniz não voltar, todo trabalho que passar pelo clube, a torcida vai comparar ao dele. O Renato vai pegar um time desacreditado, porque o trabalho que o Mano fez foi só de livrar o time do rebaixamento. O Fluminense vem sendo muito criticado por não ter padrão de jogo, tática... Ele tem o desafio de fazer um time que não está bem, que não tem um grande elenco no momento, ser um time de ponta. Ele é experiente, ídolo do Fluminense, mas sabe como é torcida, basta tomar duas, três porradas que vai ter gente pedindo a saída dele"