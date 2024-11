Fluminense confia na recuperação de Ganso para enfrentar o Athletico-PR

O Fluminense confia na recuperação de Ganso para o jogo contra o Athletico-PR, no domingo (1), pela 36ª rodada do Brasileirão. O meia deixou a partida diante do Criciúma ainda na etapa inicial por conta de dores na região lombar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Apesar da preocupação de Mano Menezes, o camisa 10 não aparentava ter um problema muito grave, o que indica um bom sinal. O atleta é tratado como peça chave na reta final do Campeonato Brasileiro para livrar o Tricolor do rebaixamento.

- A questão (do Ganso) é lombar. Questões lombares são delicadas. Diferente para cada um. Precisa esperar um pouco. Às vezes vezes acontece de destravar em pouco tempo. Vamos esperar amanhã. Nosso departamento médico vai poder se posicionar, mas não consigo adiantar nada - disse Mano Menezes após o empate com o Criciúma em coletiva de imprensa.

continua após a publicidade

Na 16ª colocação do Brasileirão, o Fluminense tem um ponto de vantagem para o Criciúma, que está no Z-4. O Time de Guerreiros encara na sequência Athletico-PR, Cuiabá e Palmeiras em busca da permanência na Série A.

Importância de Ganso no Fluminense

Ganso é um dos atletas mais importantes do Fluminense na atual edição do Campeonato Brasileiro. O meia é o jogador com mais assistências (6) na equipe dentro da competição, além de já ter balançado as redes três vezes.

continua após a publicidade

Isso faz com que o camisa 10 seja o jogador com mais participações diretas em gols do Tricolor ao lado de Jhon Arias. Além disso, o aproveitamento do Time de Guerreiros sem o maestro no Brasileirão é muito ruim.

Em quatro partidas em que desfalcou o Fluminense por suspensão, o Tricolor conquistou um empate e teve três derrotas. No único jogo em que desfalcou o clube na Libertadores, a equipe empatou com o Alianza Lima, no Peru.