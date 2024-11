Mano Menezes avalia vaias da torcida do Fluminense: ‘O erro é nosso’

Treinador do Fluminense, Mano Menezes comentou sobre as vaias recebidas pelos torcedores ao fim da partida contra o Criciúma. O comandante fez uma análise de situações do jogo que causaram irritação na arquibancada, mas poupou o público de críticas.

- Quando você enfrenta equipes com linhas mais baixas, geralmente você transmite que falta velocidade e intensidade de jogo. Você tem que ter paciência, calma para escolher os melhores caminhos. A equipe iniciou jogando bem, mas não dá para querer mais do torcedor. Temos que ter consciência da situação que estamos. O torcedor estava no Maracanã mesmo na dificuldade extrema que atravessamos. A culpa não está do lado de lá. O erro é nosso e temos que encontrar soluções.

Apesar do empate, Mano Menezes ressaltou que o Fluminense depende apenas de si para se livrar da incômoda situação e permanecer na Série A do Brasileirão em 2025. O técnico afirmou que o momento é de poucos ajustes no campo e muita conversa.

- A questão mais importante é estar ao lado dos jogadores. O treinador assumir a responsabilidade de comandar. O momento requer poucos ajustes, porque não tem tempo para fazer mais, é muita conversa. Não é conversa pra contar história, mas os jogadores sentirem que temos capacidade de fazermos o que está no nosso alcance. A rodada se encerra com o Fluminense ao seu alcance do que precisa fazer.

O que o Fluminense precisa melhorar?

No fim da coletiva, Mano Menezes fez uma autocrítica e afirmou que o Fluminense precisa caprichar mais na tomada de decisão. O comandante lamentou os poucos gols no Campeonato Brasileiro e tratou o tema como uma urgência.

- A equipe faz poucos gols. É necessários fazer gols para se vencer jogos, para pontuar. Fizemos poucos gols na temporada e temos dificuldade de encontrar o caminho que te aproxima mais do gol. A gente conclui pouco e precisamos melhorar essa condição urgente. Você tem que ser incisivo, incomodar o adversário e criar dificuldade para ele.

Na luta contra o rebaixamento, o Fluminense visita o Athletico-PR, no domingo (1), pela 36ª rodada do Brasileirão. O Tricolor ainda recebe o Cuiabá e viaja novamente para encara o Palmeiras, onde encerra sua participação na competição.