Vaias, impaciência e atletas ‘escondidos’… Fluminense vive noite dramática no Maracanã

Em uma situação dramática no Brasileirão, o Fluminense viveu uma noite de pesadelos no Maracanã no duelo contra o Criciúma. O elenco precisou lidar com a impaciência e com as vaias dos mais de 40 mil presentes e saiu de campo abatido.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Pouco antes da bola rolar, o Tricolor pôde sentir a pressão que encontraria das arquibancadas no anúncio da escalação. Perseguido por grande parte dos fãs, Martinelli foi muito vaiado, assim como o técnico Mano Menezes.

Nos primeiros minutos do jogo, as arquibancadas do Maracanã se irritavam e demonstravam impaciência a cada passe que era feito para trás. Se os jogadores não tomassem a decisão "mais clara" na visão dos torcedores, os murmurinhos e reclamações aumentavam.

continua após a publicidade

Com uma partida bem abaixo do esperado e um resultado que não foi nada positivo para o Fluminense na classificação, os jogadores deixaram o gramado sob vaias. A torcida cantou em protesto que o time era sem vergonha e não poupou xingamentos ao presidente Mário Bittencourt.

O drama e o abatimento também foram sentidos após o jogo, uma vez que nenhum jogador quis se pronunciar após o empate amargo. Os atletas estavam abatidos e deixaram o estádio sem passar pela imprensa, embora tenham atendido alguns poucos fãs no estacionamento com fotos.

continua após a publicidade

Em coletiva, Mano Menezes também demonstrou abatimento e pouca empolgação com o ponto somado em casa. Muito diferente para quem no início do trabalho valorizava cada ponto conquistado quando o Tricolor vivia um momento crítico na tabela, mas com muitos jogos pela frente.

Marquinhos coloca as mãos na cabeça no confronto entre Fluminense e Criciúma (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Chance de queda do Fluminense aumenta

Com a vitória do Juventude sobre o Atlético-MG, a chance do Fluminense ser rebaixado aumentou para 37,3%, segundo dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Por outro lado, Criciúma e Bragantino ultrapassam a casa dos 60% de chances de atuarem na Série B em 2025. Atlético-GO e Cuiabá já caíram de forma matemática.

Nas próximas semanas, o Tricolor tem apenas um jogo em casa, onde enfrenta o Cuiabá, na próxima quinta-feira (5). Por outro lado, a equipe de Mano Menezes se vê em uma situação desconfortável e com quase que uma obrigação de somar pontos fora de casa contra Athletico-PR e Palmeiras.

Um triunfo no fim de semana sobre o Furacão trará ao vestiário do Fluminense um novo astral e um alívio que não foi possível sentir no Maracanã. Por outro lado, um empate ou uma derrota seria um golpe duro no vestiário.