Diogo Barbosa chegou a ter regularidade como titular do Grêmio durante o período em que Reinaldo esteve de fora por lesão. Mas o retorno do experiente lateral e a rápida ascensão do jovem Curitibano fizeram a minutagem do camisa 40 cair. Sendo assim, o Fluminense surgiu como uma oportunidade única na carreira. Além de voltar atuar na Libertadores, o convívio direto com o vitorioso Marcelo mexeu com a cabeça do atleta.