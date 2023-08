Esse será o quinto jogo de Herrera nesta edição da Libertadores e o quarto do Tricolor ao longo da história. O venezuelano foi responsável por apitar a vitória do time carioca por 2 a 0 sobre o Deportivo Cuenca na Sul-Americana de 2018, assim como o revés por 3 a 0 para o Junior Barranquilla na Sul-Americana de 2022 e o empate em 2 a 2 com o Barcelona de Guayaquil na Libertadores de 2021.