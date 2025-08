Fluminense e Grêmio reencontram ex-treinadores em duelo pelo Brasileirão

O duelo entre Fluminense e Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, trará o reencontro dos times com ex-treinadores recentes na história dos clubes. Neste sábado (2), às 21h, no Maracanã, Renato Gaúcho e Mano Menezes ficam frente a frente para o confronto pela 18ª rodada.

O confronto é direto no meio da tabela de classificação. O Fluminense, que vem de quatro derrotas consecutivas no Brasileirão, é o 12º colocado, com 20 pontos. Mesma pontuação do Grêmio, que é o 14º, mas com um jogo a mais do que o Tricolor Carioca — 16 a 15.

Fluminense e Mano se reencontram pela primeira vez

A trajetória de Mano Menezes no Fluminense foi repleta de pressão. O treinador chegou em julho de 2024, quando o clube somava apenas seis pontos no Brasileirão e corria sérios riscos de rebaixamento. Ele assumiu após a demissão de Fernando Diniz, que havia vencido a Recopa Sul-Americana poucos meses antes.

Mesmo com a difícil missão, o treinador comandou a reação tricolor e encerrou a temporada com uma grande vitória sobre o Palmeiras no Allianz Parque, a primeira da história do Flu no local, e ainda uma vaga na Sul-Americana. Na campanha da salvação, contou com os gols de Kauã Elias, jogador da base que foi promovido ao profissional por Diniz, mas que se firmou com Mano. Além dele, a chegada de Thiago Silva também foi um fator importante para a proteção defensiva.

Em 2025, no entanto, o time caiu de rendimento e mostrou limitações no Campeonato Carioca, sofrendo duras críticas após a derrota para o Flamengo na final. A diretoria aguardou até o início do Campeonato Brasileiro e demitiu Mano após a estreia com derrota para o Fortaleza, dando lugar a Renato poucas semanas depois.

Mano Menezes em jogo do Fluminense pelo Brasileirão de 2024 (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Renato reencontra o Grêmio pela primeira vez após quarta passagem como treinador

Maior ídolo da história do Grêmio, com quem foi campeão mundial como jogador, e da Libertadores como atleta e treinador, Renato reencontra o Tricolor Gaúcho pela primeira vez após a quarta passagem no comando do Imortal, que durou mais de dois anos — de setembro de 2022 a dezembro de 2024.

Com o discurso de "o Grêmio não me chama, o Grêmio me convoca", Renato substituiu Roger Machado na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. Com cinco vitórias, três empates e duas derrotas em 10 jogos, garantiu o retorno do Tricolor Gaúcho à elite como vice-campeão.

Em 2023, mesmo como muitos problemas defensivos, Renato contou com ano mágico de Luis Suárez para conquistar o hexacampeonato gaúcho e chegar a um surpreendente vice-campeonato brasileiro. Em 2024, já sem o craque uruguaio, o hepta estadual veio, mas o Grêmio enfrentou dificuldades nas outras competições, potencializadas pelas enchentes de maio, no Rio Grande do Sul. Após um modesto 14º lugar no Brasileirão, o ídolo gremista, em comum acordo com a direção, decidiu deixar o clube.