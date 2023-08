Na próxima terça, o Tricolor volta a campo para decidir quem fica com uma vaga nas quartas de final da competição continental. No jogo de ida, um empate sofrido em Buenos Aires, mas agora a equipe carioca contará com o apoio da torcida, às 19h, no Maracanã, para tentar garantir a classificação contra o Argentinos Juniors.