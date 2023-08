Dentro do Fluminense, John Kennedy sempre foi visto como uma joia a ser lapidada, com muito talento para dar alegrias à torcida e se tornar um verdadeiro artilheiro. No entanto, o jovem viveu altos e baixos e chegou a ser emprestado para a Ferroviária, de Araraquara, onde se destacou. Neste retorno, o atacante tem tido oportunidades com Diniz e deixou o dele no triunfo por 2 a 1 sobre o Palmeiras no Maracanã.