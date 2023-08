Depois da vitória sobre o Palmeiras, uma outra boa notícia tomou conta das redes sociais do Fluminense. O clube carioca divulgou imagens de Alexsander treinando com bola no CT Carlos Castilho e encheu o torcedor de esperança com o possível retorno do atleta. No entanto, o Departamento Médico trabalha com calma, sem apressar as etapas de recuperação.