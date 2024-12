Fluminense busca contratação de destaque da Série B

O Fluminense avança nas negociações para a contratação de Paulo Baya, atacante do Goiás e destaque da Série B em 2024. Aos 25 anos, o jogador, que pertence ao Primavera (SP), pode chegar ao clube carioca por empréstimo.

O atleta marcou 19 gols e fez seis assistências em 52 partidas na última temporada, além de ser o vice-artilheiro do Campeonato Goiano com 10 gols em 13 jogos. A informação foi inicialmente divulgada pelo Jornada 1902.



Paulo Baya tem passagens por Ponte Preta, Brusque e Avaí antes de se destacar pelo Goiás, especialmente na Série B, onde marcou oito gols. O Fluminense busca sua contratação para reforçar o ataque para a temporada de 2025.

O clube também procura um ponta e um centroavante, visando montar um elenco competitivo para os desafios do próximo ano. Até o momento, o único reforço anunciado é o volante Hércules, que chegou do Fortaleza como a contratação mais cara da história do clube.

Fluminense no mercado da bola

Por R$ 29 milhões, Hércules teve 70% dos direitos econômicos adquiridos pelo Fluminense. O atleta de 24 anos assinará contrato de cinco anos com o Tricolor. Em valores totais, a transação superou a de Facundo Bernal, contratado por R$ 20,2 milhões, em agosto deste ano.