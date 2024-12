Fluminense pode ter saída de mais um jogador antes do fim do ano

Pensando na formação do elenco para 2025, o Fluminense pode ter mais uma saída confirmada até o fim do ano. O nome da vez é Gabriel Pires. Sem espaço no Tricolor há meses, o volante já tinha aval para procurar outro clube há algum tempo. Agora, recebeu proposta do Panserraikos, da Grécia, conforme publicado inicialmente pela "TNT Sports".

Gabriel Pires ainda negocia detalhes da rescisão de contrato com o Fluminense para poder acertar em definitivo com os gregos.

Na primeira metade do ano, o volante ex-Botafogo foi um dos principais alvos de críticas da torcida, que o levaram a parar de ser utilizado pelos treinadores. Foram apenas oito jogos desde que chegou ao Fluminense.

Gabriel Pires teve uma carreira inicial na Europa, atuando por equipes como Juventus, da Itália, e Benfica, de Portugal, além de passagens por Leganés, da Espanha, e Al-Gharafa, do Catar. Sua chegada ao Fluminense em 2024 foi mais uma chance de retomada no futebol brasileiro.

O jogador não conseguiu ter uma sequência longa no Botafogo em 2023, apesar de algumas boas atuações. Gabriel apresentou dificuldades para se estabelecer na equipe titular, em grande parte, mais uma vez, por conta de lesões, o que gerou insatisfação entre os torcedores em um ano que terminou de forma muito complicada para o clube.