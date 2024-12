O Cruzeiro está prestes a confirmar a contratação do atacante Marquinhos, ex-Fluminense, para a temporada de 2025. O jogador, que passou 2024 emprestado pelo Arsenal ao clube carioca, assinará com o time mineiro até o fim de 2025. Marquinhos, de 21 anos, destacou-se sob a orientação de Fernando Diniz no Fluminense, fato que influenciou sua escolha pelo Cruzeiro. A informação foi dada pelo jornalista Heverton Guimarães.

Durante sua estadia no Fluminense, Marquinhos participou de 29 partidas, marcando dois gols e realizando duas assistências. Sua habilidade em adaptar-se a diferentes posições no campo, especialmente como ala direito, apesar de ser canhoto, foi notavelmente apreciada por Diniz e pela equipe de recrutamento do Cruzeiro. Antes de retornar ao Brasil, Marquinhos teve uma experiência internacional, transferindo-se para o Arsenal em junho de 2022 por 3,5 milhões de euros, do São Paulo. Sua jornada na Europa incluiu empréstimos ao Norwich e ao Nantes.

Cruzeiro reforçando o elenco

A contratação de Marquinhos se insere em uma estratégia ampla do Cruzeiro de reforçar seu elenco para 2025. O clube já havia anunciado as aquisições de Dudu, Christian e Rodriguinho, além de acordos verbais com Bolasie, Eduardo e Gabigol. Tais movimentações sinalizam o empenho do Cruzeiro em compor uma equipe competitiva para a próxima temporada.

