De saída do Fluminense, John Kennedy não quis jogar em outro time no Brasil

O Fluminense está a poucos passos de concretizar a negociação de John Kennedy para o Pachuca por empréstimo. Os dois times já têm todos os detalhes acertados, resta apenas o jogador fazer exames e assinar contrato. O atacante, que viaja para o México no próximo dia 2 de fevereiro, recebeu propostas, mas não quis jogar em outros times do Brasil, conforme apurou o Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

A transferência do jogador será por empréstimo no valor de R$ 3 milhões, segundo publicou a "TNT Sports". Além disso, foi estipulada uma opção de compra de 6 milhões de dólares (cerca de R$ 37 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos de JK.

O atacante chegou a receber propostas de outros clubes da Série A do Brasileirão, mas o Lance! apurou que John Kennedy preferiu não jogar em outro lugar do Brasil no momento. Acertado com o clube mexicano desde o início do mês, o atacante de 22 anos teve que esperar o fim da Copa Intercontinental para avançar com os detalhes finais do negócio.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense pode ter saída de mais um jogador antes do fim do ano

John Kennedy perdeu espaço no Fluminense

Um dos heróis da conquista histórica da Libertadores de 2023, John Kennedy acabou perdendo espaço e rendimento em 2024. A falta de sequência e os resultados ruins do clube não colaboraram com o atacante, que não conseguiu mostrar o mesmo futebol do ano anterior.

John foi o autor do gol do título da Libertadores de 2023 contra o Boca Juniors, no Maracanã. O jogador foi destaque durante toda a campanha tricolor. No Mundial de Clubes do mesmo ano, o atacante também teve boa atuação na semifinal contra o Al-Ahly. Os bons jogos renderam ao jovem convocações para Seleções de base, onde pôde atuar ao lado de Endrick.