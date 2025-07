Torcedores do Fluminense comemoram retorno de ídolo: ‘É craque’

O Fluminense oficializou nesta terça-feira (15) o retorno do atacante John Kennedy, que estava emprestado ao Pachuca, do México. O jogador chega ao Rio de Janeiro na manhã de quarta-feira (16) e será reintegrado ao elenco tricolor. A tendência é que ele esteja à disposição para o clássico contra o Flamengo, marcado para domingo (20), às 19h30. A notícia animou os torcedores do Tricolor na web.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Torcedores do Fluminense comemoram retorno de John Kennedy

➡️ Fluminense recusa oferta do Wolverhampton por Jhon Arias; entenda

O clube carioca precisou pagar uma compensação financeira para rescindir de forma antecipada o contrato de empréstimo com o clube mexicano.

- Autor do gol do título da Conmebol Libertadores 2023, o jovem se reapresentará ao Fluminense nesta quarta-feira (16/07), quando se junta ao grupo para iniciar os trabalhos sob o comando do técnico Renato Gaúcho - informou o clube em nota oficial.

Essa é a segunda vez que John Kennedy é emprestado no início do ano e retorna ao Fluminense no meio da temporada. Em 2023, atuou pela Ferroviária no Campeonato Paulista antes de voltar ao clube e ser decisivo na campanha vitoriosa da Libertadores.

continua após a publicidade

No Pachuca, o atacante teve início promissor, com nove gols e uma assistência em 12 partidas. Ele chegou a marcar cinco vezes em quatro jogos consecutivos e ganhou destaque mesmo com a equipe enfrentando dificuldades. Após a eliminação nas quartas de final do Clausura para o América do México, o técnico Guillermo Almada pediu demissão. Com a chegada de Jaime Lozano, Kennedy perdeu espaço no elenco, principalmente após a contratação de Kenedy, outro ex-jogador de Xerém.

Durante a disputa da Copa do Mundo de Clubes, John Kennedy atuou pouco, o que gerou insatisfação em seu estafe. Ao todo, somou 22 jogos, nove gols e duas assistências pelo clube mexicano. Com contrato com o Fluminense até 2026, ele volta ao time onde é considerado peça importante pela torcida.