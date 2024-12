Fluminense termina no topo do ranking de lesões no Brasileirão 2024; confira

É fato que o ano de 2024 do Fluminense superou as barreiras do que se poder chamar de negativo. O time ruiu do título da Libertadores para a briga contra o rebaixamento até a última rodada do Brasileirão. Um dos fatores para isso ter acontecido, foi a constante perda de jogadores por lesão.

continua após a publicidade

➡️ Alvos do Fluminense no mercado não vivem fase artilheira na carreira

VEJA O TOP 10:

1º

FLUMINENSE

53 lesões em 67 jogos

2º

JUVENTUDE

49 lesões em 62 jogos

3º

SÃO PAULO

47 lesões em 68 jogos

4º

INTERNACIONAL

45 lesões em 64 jogos

5º

GRÊMIO

45 lesões em 67 jogos

6º

BRAGANTINO

44 lesões em 70 jogos

7º

FORTALEZA

43 lesões em 73 jogos

8º

ATLÉTICO-MG

42 lesões em 73 jogos

9º

VITÓRIA

38 lesões em 61 jogos

10º

CRICIÚMA

37 lesões em 60 jogos

Fluminense prejudicado por lesões

É até difícil pontuar a maior perda do Fluminense por lesão nesta temporada. Com 84 gols nas duas temporadas anteriores, o Tricolor praticamente não pôde contar com Cano 100% durante todo o ano. O argentino conviveu com problemas físicos no seu pior ano desde que chegou ao clube.

Um dos melhores jogadores do time na temporada, Thiago Silva, também não sai ileso dessa lista. A lesão do zagueiro, inclusive, foi crucial para a eliminação na Libertadores contra o Atlético-MG. Thiago deixou o jogo de ida, no Maracanã, no intervalo. Em Belo Horizonte, o capitão foi para o sacrifício.

continua após a publicidade

A sequência negativa histórica no início do Brasileirão, que ditou a temporada do time, deixou explícita a lacuna de André. O volante ficou fora entre abril e junho. Outro nome que chegou para ser solução para zaga e mal jogou foi Ignácio.

A transição do ano de 2023 para 2024, com a disputa do Mundial de Clubes, complicou o planejamento do Fluminense. O time teve um tempo curto de pré-temporada para o elenco principal, pensando na disputa da Recopa. A conta parece ter chegado ao logo do ano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense