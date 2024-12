John Kennedy, do Fluminense, é alvo do Pachuca e outros clubes

Atacante do Fluminense, John Kennedy é alvo de interesse do Pachuca, do México, e outras equipes, mas o futuro do atleta só será definido com o fim do Brasileirão. A informação foi dada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!.

O atleta não vem sendo relacionado por Mano Menezes desde o jogo contra o Criciúma, no último dia 26 de novembro, por opção técnica. Essa questão não possui relação com as negociações que estão sendo abertas.

Recentemente, Fluminense e Pachuca negociaram a transferência do meia David Terans para o Tricolor, o que indica uma boa relação entre os clubes no mercado. Dessa vez, os cariocas que podem reforçar os mexicanos, uma vez que John Kennedy não vem sendo muito aproveitado.

Com a ascensão de Kauã Elias, o camisa nove perdeu espaço, uma vez que Germán Cano tornou-se a primeira opção de Mano Menezes no banco de reservas. Na temporada, o centroavante fez 36 jogos e marcou apenas quatro gols.

História de John Kennedy no Fluminense

Cria de Xerém, John Kennedy é um dos jogadores com quem os torcedores mais possui carinho por conta de sua volta por cima. Além de ser algoz do Flamengo, o atacante foi o responsável por marcar o gol do título da Libertadores, além de ter feito história no torneio.

