Torcedores do Fluminense apontam vilão em gol do Athletico-PR: ‘Constrangedor’

Com menos de dois minutos de jogo, o Athletico-PR abriu o placar sobre o Fluminense em jogo válido pela 36ª rodada do Brasileirão. O zagueiro Belezi aproveitou o desvio de Thiago Heleno e completou para o fundo do gol.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Nas redes sociais, os torcedores do Fluminense apontaram Thiago Santos como vilão na jogada em que o Furacão saiu na frente. O atleta era o responsável pela marcação do autor do gol adversário, mas só "abraçou" o rival sem fazer nenhuma ação para afastar o perigo.

Confira as reações na web: