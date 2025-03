O Fluminense perdeu para o Fortaleza, neste sábado (29), pela primeira rodada do Brasileirão. Com dois gols sofridos em 20 minutos, o lateral-direito Guga reconheceu as falhas do time e ligou um alerta para o início do campeonato.

O primeiro gol, marcado por Lucero, começou com um erro de passe de Freytes. Rapidamente, o Leão do Pici se lançou em ataque fatal com Marinho e Lucero. O segungo gol foi sofrido em escanteio ensaiado, cobrado atrás da marca do pêanlti, na cabeça de Tinga, que cabeceou livre para ampliar.

Tinga cabecenado livre no segundo gol do Fortaleza sobre o Fluminense. (Foto: João Moura/Fortaleza EC)

Depois de sair atrás no placar, o Tricolor tentou se recuperar na partida, mas embora tenha tido mais posse de bola e o controle do jogo na segunda etapa, não foi suficiente para buscar o empate. Após o apito final, Guga comentou sobre a estreia:

- A gente veio com um plano. O Fortaleza encaixou a marcação, a gente demorou a entender isso e acabamos sofrendo. Tomamos dois gols infantis e para buscar foi difícil. Até tentamos, criamos muito, tivemos chacne de fazer o gol, o que seria justo. No futebol não pode dar mole. Então é entender melhor, vir mais preparado e mais ligado no início dos jogos porque ano passado a gente já sofreu e não podemos sofrer de novo.

Segundo os dados do Sofascore, o Fluminense teve 78% de posse de bola e 11 finalizações no segundo tempo. Além disso, trocou 360 passes, mais do que o triplo do Fortaleza, que somou 104. No entanto, sofreu com a falta de pontaria e a maioria das bolas saiu em tiro de meta, pouco exigindo do goleiro João Ricardo.

Próximos jogos do Fluminense

O Tricolor volta a campo na terça-feira (1/4), às 21h30, pela Sul-Americana, para enfrentar o Once Caldas, da Colômbia. Depois, volta ao Rio de Janeiro para jogar em casa, no Maracanã, contra o Red Bull Bragantino, no dia 6 (domingo), às 16h.