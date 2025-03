O Fortaleza fez valer seu domínio jogando em casa e saiu vitorioso na estreia no Brasileirão, encerrando uma sequência de quatro jogos sem ganhar. Lucero e Tinga marcaram para o Leão do Pici e garantiram a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense. A bola rolou às 18h30 deste sábado (29), no Castelão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A partida marcou o primeiro gol do campeonato em 2025, feito por Lucero aos 3 minutos de jogo. Além disso, contou também com a estreia de Deyverson, pelo Fortaleza, e Lezcano, pelo Fluminense, ambos aguardados pelas respectivas torcidas.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi do time da casa, que rapidamente construiu a vantagem de 2 a 0. Logo aos 3 minutos, o Fortaleza abriu o placar ao aproveitar um erro na saída de bola do Fluminense. Freytes errou o passe e o Leão contra-atacou com Marinho, que disparou pela direita e cruzou rasteiro para Lucero balançar as redes. Depois do gol, seguiram explorando o lado esquerdo da defesa tricolor e Marinho quase ampliou, mas parou em Fábio. A partir dos 15 minutos, o Fluminense deu sinais de reação em finalização de Cano, que pegou a sobra da defesa em lançamento de Martinelli, mas a bola saiu perigosa em tiro de meta. No entanto, o ímpeto carioca foi interrompido aos 20 minutos pelo gol de Tinga, que cabeçeou livre após escanteio.

continua após a publicidade

Mostrando dificuldades na saída de bola e vulnerabilidade no meio de campo, o time de Mano Menezes viveu de lapsos no primeiro tempo para buscar o resultado. Por outro lado, o Fortaleza fez boa marcação e foi fatal em duas das três chances que teve. As outras duas oportunidades do Fluminense saíram dos pés de Arias e depois de Canobbio. Nos minutos finais, o tricolor cearense chegou novamente com perigo em jogada de Marinho, que tirou Freytes do lance e finalizou em cima da marcação.

Disputa de bola entre Fluminense e Fortaleza. (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

No segundo tempo, o Fluminense mostrou ter voltado com outra postura, ameaçando o gol cearense nos minutos iniciais em finalização de Guga. Depois disso, a partida se equilibrou, com os times alternando o domínio do jogo, mas o Flu seguiu com mais posse. Contudo, embora tivesse mais a bola, não teve criatividade para construir e teve sua principal chance em cabeçada para fora, desperdiçada por Keno. Na sequência, Lima pegou a sobra de escanteio e bateu colocado, mas saiu em tiro de meta. Mesmo com as mudanças promovidas por Mano Menezes, a equipe não conseguiu transpor a defesa bem postada por Vojvoda.

continua após a publicidade

➡️ Confira a tabela do Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X FLUMINENSE

1ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO



📆 Data e horário: sábado, 29 de março de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão

🥅 Gol: Lucero (3/1T), Tinga (20/1T)

🟨 Cartões amarelos: Mano Menezes; Moisés.

🟥 Cartão vermelho:

ESCALAÇÕES

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga (David Luiz), Kuscevic, Titi e Diogo Barbosa; Pol Fernández, Lucas Sasha (Pochettino) e Martínez (Zé Wellington); Yago Pikachu, Marinho (Moisés) e Lucero (Deyverson).

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Guga, Freytes, Thiago Silva e Renê (Lavega); Hércules (Lezcano), Martinelli e Jhon Arias; Canobbio (Keno), Serna (Lima) e Germán Cano (Eve).

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Eduardo Gonçalves da Cruz

🖥️VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior