O Fluminense deu seu primeiro passo no Brasileirão com uma derrota por 2 a 0 para o Fortaleza. Mesmo com quase duas semanas exclusivas para treinamentos, a partida inaugural da competição, que aconteceu neste sábado (29), no Castelão, expôs os mesmos problemas já vistos pelo torcedor tricolor na disputa do Carioca. Na coletiva após o jogo, o treinador Mano Menezes comentou sobre essas questões que ainda prejudicam o time e impediram um início melhor no Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O que falou Mano Menezes

Os primeiros 20 minutos de jogo bastaram para que os donos da casa sacramentassem a vitória. Os dois gols do Fortaleza tiveram origem em erros na saída de bola do Fluminense, que não conseguiu se recuperar na primeira etapa e foi para o intervalo com muitos ajustes necessários para buscar o resultado.

Na avaliação de Mano menezes, foi neste início que o Flu atingiu o ponto mais baixo de seu desempenho, o que motivou a substituição de Serna aos 12 minutos. O atacante saiu abalado de campo para dar lugar à Lima. O treinador explicou a mudança precoce:

continua após a publicidade

- Arias iniciou por dentro na tentativa de se aproximar dos homens de frente e transportar essa bola com qualidade. Como o time não conseguiu, tive que sacrificar o Serna com 12 minutos, mas eram questões táticas importantes que precisam ser resolvidas e o time não estava conseguindo. Tentamos baixar o Canobbio para parar o Pikachu, mas as coisas não andaram e tive que fazer a alteração.

A substituição de Serna por Lima foi no intuito de equilibrar o meio de campo e assim tirar a vantagem do Fortaleza pelo setor. Mas mesmo com a mudança, o time não correspondeu e expôs a vulnerabilidade do time pelo meio. Segundo Mano, a formação definida por Vojvoda surpreendeu e isso gerou as dificuldades:

continua após a publicidade

- Esperávamos com Pikachu, mas não sem Moisés, então tiveram um jogador a mais no meio e a gente teve dificuldada para encaixar. Essa superioridade desencaixou o resto do nosso time, por isso coloquei mais um jogador de meio, que foi o Lima, tirando um jogador de beirada para ter, numericamente, a igualdade capaz de dar encaixes de marcação e não deixar o adversário ter tanta facilidade como teve nos primeiros 15 minutos de jogo. (...) O time está ainda em formação e por isso sofremos com essa falta de experiência em situações difíceis, que escapam do controle inicial do jogo.

Mesmo após um primeiro tempo aquém do que se esperava, Mano identificou uma melhora na segunda etapa. Contudo, embora tenha sido superior em números, o comandante apontou para a falta de eficiência do ataque como um problema a ser resolvido para os próximos compromissos.

- No segundo tempo, fomos bem melhores em quase tudo, menos no último terço, porque você precisa transformar 70% de posse de bola e os mais de 600 passes em algo mais produtivo. A partir do momento que tivemos mais controle, colocamos mais um meia pra tentar que a bola chegasse com mais qualidade para os últimos jogadores.

Keno, jogador do Fluminense, lamenta durante partida contra o Fortaleza. (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Mano admite erros e pesa ausência de Ganso

Além dos problemas de criação, o Fluminense teve que lidar com uma preocupação conhecida de 2025. Na visão de Mano Menezes, embora o Fortaleza tenha feito uma boa marcação, foram os erros de passe que prejudicaram o Flu, mais do que a pressão alta do adversário. Também voltou a destacar a falta de efetividade do ataque.

- Achei que não tivemos dificuldades para sair com a bola no primeiro estágio, achei que criamos essa dificuldade errando passes simples. Nossa equipe precisa resolver o problema de último terço. Desde que perdemos Ganso, um meia genial capaz de achar passes que os outros não acham, nós nos ressentimos. Hoje entrou Lezcano, que é um meia com característica de construir. Lima é um jogador que faz isso bem, mas precisa de um meia principal para crescer. Acho que nossos problemas residem aí. Com menos espaço, com linhas mais baixas, a gente tem que ter uma capacidade de criação melhor, mais lúcida, para transofrmar esses números que citei no início em gols.

Ganso, retornou aos treino do Fluminense recentemente. (Foto: Rener Pinheiro/FFC)

Mano pregou a necessidade de terem experiência e tranquilidade para "saber conduzir as coisas" e evitar que o cenário de 2024 se repita. Ainda, reforçou sua confiança no seu trabalho, afirmando que sabe o "caminho das vitórias":

- Conheço bem o Campeonato Brasileiro. Fizeram uma matéria sobre os treinadores que mais venceram no Brasileirão e eu sou o terceiro, atrás de Renato Gaúcho e Cuca. Então a gente sabe o caminho das vitórias, mas sabe que elas são muito duras de construir e que não é por decreto que vamos fazer isso.