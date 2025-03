Decisão de Mano Menezes em Fortaleza x Fluminense repercute: ‘Inacreditável’

Uma situação chamou atenção na derrota do Fluminense para o Fortaleza, neste sábado (29), na primeira rodada do Brasileirão. Logo aos 13 minutos do primeiro tempo, o técnico Mano Menezes tirou o meia Kevin Serna, e pediu desculpas ao jogador, em cena que repercutiu nas redes sociais.

Após Serna deixar o campo e sentar no banco de reservas, Mano Menezes olhou para o jogador e disse: "Eu errei, desculpas". O meia Lima entrou no lugar do colombiano, mas não mudou o panorama do jogo, que terminou com vitória do Fortaleza por 2 a 0 no Castelão, com gols de Lucero e Tinga.

