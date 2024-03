Anúncio de renovação do zagueiro Felipe Andrade (Foto: Divulgação / Fluminense)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/03/2024 - 19:21 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense prorrogou o contrato do zagueiro Felipe Andrade, formado nas categorias de base do clube, por mais uma temporada. O jogador de 21 tinha vínculo com o Tricolor das Laranjeiras até 2025, e o novo contrato dele vai até o final de 2026.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

- Estou muito feliz por renovar meu contrato por mais um ano com esse clube enorme. É de suma importância para minha carreira e para minhas atuações no time. Espero conquistar mais títulos com essa camisa pesada - disse o atleta.

➡️ Com R$200, você leva R$380 no mercado "ambos marcam" em Santos x Red Bull Bragantino!

Felipe Andrade chegou ao Fluminense em 2016, e o zagueiro conquistou o Campeonato Carioca Sub-15 (2017), o Sub-17 (2019) e o Sub-20 (2021 e 2022). A cria de Xerém fez a sua estreia no time profissional do Flu em junho de 2023, no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Felipe Andrade soma sete partidas nesta temporada, atuando pela última vez na vitória do Fluminense sobre o Madureira (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC)

➡️ Veja tabela com datas e horários da Sul-Americana