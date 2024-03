Fluminense lança segundo uniforme; confira fotos e valores

Novo uniforme II do Fluminense para a temporada (Foto: reprodução/Fluminense)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/03/2024 - 16:25 • Rio de Janeiro (RJ)

Em parceria com a Umbro, o Fluminense lançou, na última sexta-feira (22), o novo uniforme número dois da equipe, que revive as faixas diagonais na camisa branca, estampadas nas cores verde e grená.

Veja todos os lançamentos do Tricolor e compre a sua camisa AQUI

As vendas já foram iniciadas, e o Lance! separou os modelos e preços para você adquirir a sua. Confira detalhes a seguir!

🤔 QUAL A INSPIRAÇÃO PARA O DESIGN DA CAMISA?

A camisa, que conta com uma referências a cidade do Rio Janeiro, conta com faixas na diagonal em homenagem ao modelo utilizado pela primeira vez em 1908. o fardamento também contará com gola V e é bem diferente do utilizado na temporada passada.

🤑 QUAIS OS PRECOS?

As novas camisas já estão à venda e custam entre R$ 299,99 ( modelo feminino e kit infantil) e R$ 399,99 (modelo jogador). Além dessas opções, o Fluminense também disponibiliza uma versão torcedor, comercializada por R$ 349,99.

✅ MAIS MODELOS:

QUANDO SERÁ A ESTREIA DO NOVO UNIFORME?

Novo uniforme II do Fluminense (Foto: reprodução/Fluminense)

A data de estreia do novo uniforme ainda não foi divulgada. No entanto, é provável que a equipe comandada pro Fernando Diniz estreie o novo fardamento contra o Alianza Lima, fora de casa, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.